"Meest Group", "Новая Почта", "Mozgi Group" и другие известные компании подписались под открытым письмом Зеленскому, в котором обнаружили "ботов"

КИЕВ. 7 июня. УНН. Ряд известных украинских компаний, среди которых CEO Club Ukraine (Сергей Гайдачук), Meest Group (Ростислав Кисиль), “Новая Почта” (Вячеслав Климов), Mozgi Group (Ирина Горовая), Шериф (Дмитрий Стрижов), Board (Андрей Длыгач) и другие поставили свои подписи под открытым письмом об отставке главы налогового Комитета ВР, секретаря Нацсовета Восстановления Данила Гетманцева. В то же время группа журналистов-расследователей, объединившихся под лозунгом “Кому это выгодно?”, обнаружила среди подписантов письма ряд несуществующих компаний, передает УНН.

Детали

В связи с широким резонансом письма об отставке Гетманцева, под которым вроде бы подписалось более 17 тысяч предпринимателей, журналисты решили исследовать "подписантов".

Как оказалось, кроме известных компаний в нем присутствуют и доктор философских наук, студенты, пенсионеры и военнослужащие, пилоты и кассир музея.

Все они против повышения налогов, хотя зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговой нагрузкой страны, потому что выплачиваются из госказны.

Кроме того, журналисты обнаружили множество компаний, названия которых были зафиксированы либо с ошибками, либо совсем не указаны. Поэтому они решили провести собственный эксперимент и попытались зарегистрировать более 10 несуществующих компаний, чтобы проверить присутствует ли какая-либо модерация в отношении подписантов письма.

Среди компаний присутствовала и фирма OCHE (в переводе с итальянского — Гуси, с которыми сейчас активно ассоциируют господина Гетманцева из-за его фразы о гусе) — номер в списке 17429.

Оказалось, что никакой проверки на реальность компаний нет. Поэтому все боты, среди которых и OCHE, сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку Гетманцева с его должностей.

Редакция УНН направила ряду подписантов запросы на получение официальных комментариев по поводу того, были ли они ознакомлены с технологией присоединения к письму, отсутствием в форме-присоединении каких-либо контактных данных и других документов, которые указывали бы на реальность подписантов, так как по мнению юристов, такой сбор подписей нельзя считать объективным.