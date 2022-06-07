Собеседник "Известий" – очередной вброс российской пропаганды: МИД о сообщении, что москва была готова "остановить спецоперацию"

КИЕВ. 7 июня. УНН. Своими вбросами относительно срыва переговоров, россия готовит основу для дальнейшей незаконной ассимиляции захваченных районов в Херсонской и Запорожской областях, придумывая оправдание продолжению войны против Украины, считают в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

Контекст

Российское пропагандистское издание “Известия” с ссылкой на “высокопоставленный источник” сообщило в вторник, якобы в новом соглашении с Украиной, если Киев пойдет на контакт с Москвой, не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей.

“Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте во время переговоров делегаций в Анталии. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. владимир путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину нажал Запад, и поэтому Киев отозвал свое предложение”, — рассказал “источник”.

Позиция Министерства иностранных дел Украины

“Откровенное вранье. В марте в Анталии встречались Дмитрий Кулеба и Лавров. Единственным вопросом, который поднимал украинский министр на этой встрече, было открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских из Мариуполя. Но тогда лавров признался, что не имел полномочий обсуждать ни этот вопрос, ни любой другой вопрос прекращения российско-украинской войны”, — заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

“Собеседник “Известий”, со слов Николенко, это “очередной вброс российской пропаганды”.

“рф готовит основу для дальнейшей незаконной ассимиляции захваченных районов в Херсонской и Запорожской областях, придумывая оправдание продолжению войны против Украины”, — подчеркнул он.

По словам дипломата, для некоторых западных деятелей, которые “до сих пор верят в диалог с путиным”, должно наконец-то стать понятным: россия не заинтересована в переговорах, не хочет мира. россия стремится уничтожить украинцев.

И, как уже отмечал министр Кулеба, промедление с помощью Украины лишь предоставляет российскому режиму большее пространство для агрессии против Украины.

“Путина не остановит задабривание. Его остановят РСЗО и другое тяжелое вооружение, которым Украина сможет защищать свою землю, а также еще более жесткие международные санкции, включающие запрет на российский экспорт и газовое эмбарго”, — отмечает спикер МИД.

Ранее

Как писал УНН, по мнению главы украинского дипведомства, поведение россии свидетельствует о том, что она не готова к мирным переговорам.