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Правительство поддержало законопроект о легализации медицинского каннабиса

Правительство поддержало законопроект о легализации медицинского каннабиса

КИЕВ. 7 июня. УНН. Кабинет министров Украины поддержал законопроект о регулировании обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Об этом сообщили в Минздраве, передает УНН.

Цитата

«Кабинет министров Украины поддержал законопроект, регулирующий оборот растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Данный законопроект расширит доступ пациентов к необходимому лечению ряда болезней, в частности онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что принятие законопроекта позволит в дальнейшем имплементировать лучший опыт в сфере регулирования обращения препаратов на основе каннабиса.

Документом предусмотрено установление жесткого контроля за выращиванием, производством и реализацией препаратов, в частности:

  • лицензирование хозяйственной деятельности по культивированию сортов растений рода конопли (Cannabis) для медицинских целей.
  • разрешение деятельности по культивированию сортов растений рода конопли (Cannabis) для медицинских, промышленных целей, в научной и научно-технической деятельности.
  • прослеживаемость оборота сортов растений рода конопли (Cannabis) для медицинских целей, продуктов их переработки или производимых (изготовленных) из них лекарственных средств путем:
    • маркировки каждой партии и единицы фасованной продукции уникальным штрих-кодом;
    • ведения электронного реестра учета перемещения сортов растений рода конопли (Cannabis) для медицинских целей или производимых (изготовленных) из них лекарственных средств на всех этапах обращения;
    • обеспечения отпуска лицам лекарственных средств, изготовленных из сортов растений рода конопли (Cannabis) для медицинских целей, исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями по электронному рецепту.

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Минздрав ожидает, что в дальнейшем Верховная Рада Украины поддержит проект закона, поскольку медицинский каннабис способен предотвращать страдания пациентов и улучшить их лечение. Отмечается, что в частности он облегчает течение более 50 патологических состояний, в частности:

  • посттравматических стрессовых расстройств, в частности, полученных в результате военных действий.
  • неврологических заболеваний. По предварительным выводам медицинский каннабис может оказать положительное влияние на лечение болезни Альцгеймера, болезни Гантингтона и синдрома Туретта.
  • заболеваний пищеварительного тракта.
  • хронической боли невропатического происхождения.

«Препараты на основе каннабиса применяются в паллиативной помощи для облегчения комплекса симптомов у онкобольных, включая облегчение боли, расстройств питания, налаживание сна. По предварительным доказательствам, эффективно использование лекарственных средств на основе медицинского каннабиса в случае психических патологий, возникающих вследствие употребления психоактивных веществ со стимулирующим действием на организм человека, а также для преодоления тревоги, посттравматических стрессовых расстройств и нарушения сна», - информирует Минздрав.

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Источник: УНН
Теги: ВР, Кабмин, Минздрав, канабис
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