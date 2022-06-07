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Мы не можем продвигаться вперед: Зеленский назвал причину

Мы не можем продвигаться вперед: Зеленский назвал причину

КИЕВ. 7 июня. УНН. Украине необходимо в 10 раз больше военной техники, чем у россиян, чтобы мощно продвигаться вперед. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times, пишет УНН.

Цитата

«Победа должна быть на поле боя. Или, скажем так, не только победа. Победа – это сильная, крепкая ситуация на поле боя, когда мы можем действительно видеть наши позиции, видеть соответствующую технику, мощную нашу силу, не уступающую количеству российской техники. По крайней мере, мы к этому идем, и, по крайней мере, мы этого очень хотим. Потому что чтобы наступать, для этого нужно не менее чем в 10 раз больше техники и не менее чем в 10 раз больше людей (чем у противника – ред.). Потому что желания у нас больше, но техники пока у нас меньше. Поэтому мы не можем слишком мощно продвигаться вперед», - сказал Зеленский.

«Это очень важная позиция, это выход из того или иного тупика. Пока этого не будет, нам будет действовать сложно, будут большие потери», – добавил он.

Детали

Во-вторых, по его словам, чтобы выйти из «тупика», должен быть постоянный интерес, заинтересованность Запада в поддержке суверенитета Украины и украинской позиции.

«Не может быть ожидания у тех или иных лидеров некоторых стран о том, что мы ослабим наши позиции, нужно еще подождать, мы будем истощены, экономически будем истощены, инфраструктурно будем истощены, у нас будет дефицит денег, дефицит топлива, и тогда, как они говорят, Украина будет «изговорчивой». Наше государство таким не будет. Мы уже потеряли много людей, чтобы просто так отдавать наши территории», - подчеркнул Глава государства.

Напомним

На прошлой неделе Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что в Украину направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS, которые помогут спасать жизнь наших людей и защищать землю.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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