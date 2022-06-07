Зеленский: я не вижу конфигурации, которая может заставить россию остановить войну

КИЕВ. 7 июня. УНН. Западные санкции на сегодняшний день не изменили позицию кремля относительно войны в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times, пишет УНН.

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"Кто будет гарантировать, что россия будет выполнять то, что она пообещала. У меня ответов сегодня ноль. Я пока не вижу такой конфигурации, которая может заставить россию остановить эту войну. Я не вижу, почему они будут ее останавливать. Если мы будем говорить откровенно, санкции – мы благодарны им, но они не настолько сегодня повлияли на россию, пока, потому что не в полном объеме, потому что мы растягиваем это условное "удовольствие" надо четко – эмбарго так эмбарго", - говорит Зеленский.

Детали

В противном случае, отметил президент, время будет играть на руку военно-политическому руководству россии, которое будет "находить, через кого и как обходить санкции, и уже есть в этом у них положительные результаты".

Также глава государства заявил, что, по его мнению, эта война – за независимость и свободу нашего государства, а независимость – это возвращение наших территорий, территориальная целостность и наш нерушимый суверенитет.

"Все это мы должны передать следующим поколениям. И я это говорю откровенно… Но сегодня я считаю, что действительно, возвращение к границам, которые мы полностью контролировали 24 февраля, это очень серьезная временная победа. Именно временная, потому что должна быть деоккупация наших территорий", - добавил он.

Напомним

Европейский Союз 3 июня официально опубликовал шестой пакет санкций против рф с частичным нефтяным эмбарго. Не удалось договориться о полном эмбарго на российскую нефть. Камнем преткновения стала позиция Венгрии.

Сейчас ЕС уже начал работу над седьмым пакетом санкций против россии за ее вторжение в Украину.