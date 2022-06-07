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Зеленский готов говорить с путиным об окончании войны, а не "просто бла-бла-бла"

Зеленский готов говорить с путиным об окончании войны, а не "просто бла-бла-бла"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский все еще готов к переговорам с российским диктатором владимиром путиным, но только по серьезным вопросам. Об этом он заявил в интервью Financial Times, пишет УНН.

Цитата

“Я неизменен в своем направлении, что после любой войны за столом должны все заканчивать войну. Так было в истории всего человечества. Я неизменен в своем направлении, хочется это кому-то или не хочется, хочется это мне или не хочется, что я готов к прямым переговорам с президентом россии, если серьезный вопрос об окончании вины, а не просто “бла-бла-бла”, — сказал Президент.

Детали

Глава государства считает, что в российской федерации “говорить не с кем, кроме этого человека”.

“А говорить о лишнем — я думаю, нет времени”, — добавил он.

Ранее

Как писал УНН, Зеленский ранее сообщал, что готов разговаривать только непосредственно с российским президентом Владимиром Путиным, а не через посредников.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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