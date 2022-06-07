В Украине добыча угля на госшахтах упала примерно на треть из-за оккупации – Шмыгаль

КИЕВ. 7 июня. УНН. Добыча угля на государственных шахтах упала примерно на треть из-за оккупации части объектов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

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«Относительно угля и электроэнергии. Сейчас оккупированы Запорожская атомная электростанция, Каховская гидроэлектростанция, три ТЭС и около 40% всех наших объектов возобновляемой энергетики. На части наших станций подвоз угля заблокирован из-за угрозы обстрелов, а также есть логистические проблемы и разрушения. Добыча угля на государственных шахтах упала примерно на треть из-за оккупации части объектов»- сказал Шмыгаль.

Детали

Однако он отметил, что есть альтернативные варианты, и поэтому к началу отопительного сезона обьемы угля на складах рассчитывают довести минимум до 2 млн тонн.

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«Это позволит обеспечить стабильность поставок и для населения, и для бизнеса. Максимальный показатель, который мы намерены накопить около 3 млн тонн угля до начала отопительного сезона. Такая задача у нас поставлена ​​перед Министерством энергетики», – рассказал Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что российские войска разрушили более 200 котельных и очень сильно повредили Кременчугскую, Черниговскую, Ахтырскую, Луганскую, Северодонецкую ТЭЦ.

«Повреждены сотни линий электропередач и трансформаторных подстанций. Ущерб энергетической инфраструктуры и энергетиков уже достиг десятков миллиардов гривен. В этих условиях Правительство делает все, чтобы этой зимой все украинцы были со светом и теплом», - рассказал он.

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По его словам, ремонты и модернизация оборудования и сетей – это сейчас ключевая задача, которую должны совместно сделать Правительство, местные власти и бизнес.

«Ремонтные работы там, где это возможно, уже начались. Министерство развития общин и территорий ответственно за реализацию проектов восстановления. Есть заверения, что по объектам теплоснабжения в Чернигове, Кременчуге, Ахтырке все будет сделано вовремя и сотни тысяч наших граждан будут с теплом зимой», - сообщил Шмыгаль.