Украина начинает подготовку к самому сложному в истории отопительному сезону – Шмыгаль

КИЕВ. 7 июня. УНН. Украина начинает подготовку к самому сложному в истории Украины отопительному сезону, который ожидает нас этой зимой. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

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«Этой весной нам все-таки удалось успешно провести самую сложную в истории государства посевную кампанию. Были полностью перестроены логистические маршруты страны. Теперь нужно готовиться к самому сложному в истории Украины отопительному сезону, который ожидает нас этой зимой», - сказал Шмыгаль.

Детали

Шмыгаль рассказал, что правительство создало штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения.

«Российские войска разрушили более 200 котельных и очень сильно повредили Кременчугскую, Черниговскую, Ахтырскую, Луганскую, Северодонецкую ТЭЦ. Повреждены сотни линий электропередач и трансформаторных подстанций. Ущерб энергетической инфраструктуры и энергетикам уже достиг десятков миллиардов гривен. В этих условиях Правительство делает все, чтобы этой зимой все украинцы были со светом и теплом», - отметил Шмыгаль.

По его словам, ремонты и модернизация оборудования и сетей – это сейчас ключевая задача, которую должны совместно сделать Правительство, местные власти и бизнес.

«Ремонтные работы там, где это возможно, уже начались. Министерство развития общин и территорий ответственно за реализацию проектов восстановления. Есть заверения, что по объектам теплоснабжения в Чернигове, Кременчуге, Ахтырке все будет сделано вовремя и сотни тысяч наших граждан будут с теплом зимой», - сказал Шмыгаль.

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