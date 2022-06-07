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ЕС "втихую" ослабил шестой пакет санкций против рф, но в Украине заметили

ЕС "втихую" ослабил шестой пакет санкций против рф, но в Украине заметили

КИЕВ. 7 июня. УНН. Европейский союз ослабил шестой пакет санкций против россии, исключив из него запрет на доступ к облачным сервисам. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Сначала Совет ЕС объявляет о блокировании для россии облачных сервисов ЕС в 6-м пакете санкций. Затем Совет ЕС редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или объяснений от официальных лиц. Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять”, - написал Подоляк.

Раньше

Европейский Союз 3 июня официально опубликовал шестой пакет санкций против рф с частичным нефтяным эмбарго. Не удалось договориться о полном эмбарго на российскую нефть. Камнем преткновения стала позиция Венгрии.

Сейчас Европейский Союз уже начал работу над седьмым пакетом санкций против россии за ее вторжение в Украину.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Украина
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