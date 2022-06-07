Украина – Турция: решения по разблокировке портов должны приниматься при участии всех причастных сторон

КИЕВ. 7 июня. УНН. Решения по разблокированию украинских портов должны приниматься при участии всех причастных сторон. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, комментируя усилия Турции по этому направлению, пишет УНН.

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“Ценим усилия Турции, направленные на разблокировку украинских портов. В то же время следует отметить, что пока отсутствуют договоренности относительно этого вопроса между Украиной, Турцией и россией. При этом подчеркиваем, что решения должны приниматься с участием всех причастных сторон. Любые договоренности, что не будут учитывать интересы Украины, будут отвергнуты”, — заявили в МИД.

Детали

Сообщается, что Украина прилагает максимальные усилия для разблокирования украинских морских портов с целью предотвращения мирового продовольственного кризиса.

В настоящее время совместно с ООН и партнерами прорабатывается возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции, отметили в МИД.

Дипломаты отмечают необходимость действенных гарантий безопасности для восстановления судоходства. Такие гарантии должны быть предоставлены путем поставки Украине соответствующего оружия для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря.

“Украина уже начала поставки зерна на мировой рынок грузовиками, железной дорогой и речным транспортом. Мы делаем все возможное, но комплексно решить этот вопрос можно только разблокировав украинские порты. Призываем всех заинтересованных партнеров вместе с Украиной сосредоточить усилия на поиске сбалансированного решения, которое снимет российскую блокаду с портов и при этом будет предусматривать четкие гарантии безопасности для украинского черноморского побережья и соответствующих гуманитарных коридоров”, — отметили в министерстве.

Добавим

По данным турецких СМИ, Турция на этой неделе проведет “две важные встречи”.

Так, министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришджи сообщил, что повесткой дня запланированного на этой неделе визита в Стамбула председателя МИД РФ Сергея Лаврова с “представителями Украины, россии и ООН” станет “зерновой коридор”.

В то же время, по словам Президента Зеленского, Украину не пригласили на переговоры с Турцией и россией по экспорту зерна, которые состоятся 8 июня в Анкаре.