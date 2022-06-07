Президент Румынии заявил, что украинское зерно вывозят на экспорт через порт Констанца

КИЕВ. 7 июня. УНН. Украинское зерно сейчас экспортируется через румынский порт Констанца. Об этом во вторник журналистам сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет УНН.

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“Этот маршрут (экспорта украинского зерна через Румынию — ред.) является жизнеспособным и реализуется в настоящее время. Зерновые доставляются в порт Констанца, а оттуда по воде”, — заявил Йоханнис.

Детали

По его мнению, заявления о том, что Черное море сейчас заблокировано, является преувеличением.

“Опасность мин в Черном море существует, и северная часть Черного моря, принадлежащая Украине, заблокирована, но порт Констанца не заблокирован, и мы будем следить за тем, чтобы он не был заблокирован”, — добавил президент.

Напомним

Болгария предлагает вывезти зерно из Украины через порты Варна и Констанца, если договориться с владимиром путиным о безопасных коридорах не удастся.