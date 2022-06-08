КИЕВ. 8 июня. УНН. Украина призывает Израиль “выйти из зоны комфорта” и помочь в войне с россией делами, а не лишь на словах. Об этом заявил во вторник украинский посол Евгений Корнейчук, выступая на пресс-конференции в Тель-Авиве, пишет УНН.

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“Пока россия убивает наших граждан, правительство Израиля остается в своей „зоне комфорта“ и воздерживается от предоставления Украине минимальной оборонительной помощи”, — сказал Корнейчук, слова которого цитирует украинское посольство.

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Он заявил, что Украина хочет купить у Израиля его систему противоракетной обороны “Железный купол ”, чтобы защитить свои города и военные объекты от российских ракетных ударов — “как Израиль защищает жителей сектора Газа от огня ХАМАСа”. По словам дипломата, США не будут препятствовать такой сделке.

Как сообщает DW, Корнейчук подтвердил также, что на прошлой неделе Израиль заблокировал передачу Германией Украине противотанковых ракет Spike, которые производятся в ФРГ по израильской лицензии.

О такой передаче просили США.