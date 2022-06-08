Правительство страны готовится к следующему отопительному сезону, - Зеленский

КИЕВ. 8 июня. УНН. В своем ночном обращении Владимир Зеленский сообщил, что правительство страны готовится к следующему отопительному сезону. Об этом информирует УНН.

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Правительство подготавливает штаб к следующему отопительному сезону. Это решение принято по результатам совещания, которое Президент провел как с представителями правительства, так и с представителями крупнейших государственных энергокомпаний и регуляторов.

Премьер-министр, министры энергетики, экономики, министр развития общин и территорий, руководители “Нафтогаза”, “Укрэнерго”, “Энергоатома” и НКРЭКП. Был также и профильный заместитель руководителя Офиса Президента.

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“Что бы не планировали себе оккупанты, мы должны готовиться к следующей зимой — в нашем государстве, на своей земле , для всех граждан”, — сказал Президент.

Также Глава государства сообщил, что обсужден вопрос закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопление угля, производства электроэнергии. Он отметил, что из-за войны этого будет действительно самая сложная зима за все годы независимости.

“В это время в нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена ​​на внутренние потребности наших граждан”, — добавил Зеленский.

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