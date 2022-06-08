Ермак призвал G7 ускорить поставки необходимого вооружения для Украины

КИЕВ. 8 июня. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ярмак рассказал о встрече с представителями стран "Большой семерки". В частности, призвал G7 ускорить поставки необходимого вооружения для нужд ВСУ. Об этом сообщает УНН.

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"Призвал послов стран G7 содействовать в ускорении снабжения правительствами своих стран необходимого вооружения для нужд ВСУ. Это должно ускорить победу Украины", - говорится в сообщении.

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Глава Офиса Президента отметил, что победа для Украины означает полное восстановление территориальной целостности.

В частности, на переговорах были подняты следующие вопросы:

– вопрос послевоенного восстановления Украины, предусматривающий взятие странами-партнерами "шефства" над отдельными городами или регионами Украины с обеспечением полного контроля за использованием финансовых ресурсов.

– вопрос обеспечения прогресса на пути к членству Украины в Европейском Союзе. Важнейшим на этом этапе должно стать решение лидеров стран ЕС на заседании Европейского Совета 24 июня о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

– вопрос относительно путей восстановления полноценного экспорта украинских зерновых, в частности через черноморские порты Украины.

Напомним

С временно оккупированной территории Запорожской области в Крым отправили первый поезд с зерном. Это начали освещать в российских пропагандистских СМИ.