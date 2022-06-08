Зеленский: Украина увеличивает экспорт электроэнергии в ЕС

КИЕВ. 8 июня. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина увеличивает экспорт электроэнергии в ЕС, пишет УНН.

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Президент заверил, что Правительство делает все для того, чтобы нарастить украинские возможности экспорта электричества, подчеркивая, что это позволит показать имеющиеся в Украине мощности.

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"После исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт не только позволяет нам увеличивать нашу валютную выручку, но и напрямую влиять на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, сокращающих потребление российских энергоресурсов", - заявил Президент.

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Глава государства также рассказал о следующем отопительном сезоне. Владимир Зеленский заявил, что внутренняя добыча газа и угля будет направлена ​​на внутренние потребности наших граждан, без экспорта.