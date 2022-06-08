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Дипломатическая активность не прекращается ни на день: Зеленский о заявлении и обретении статуса кандидата Украины в ЕС

Дипломатическая активность не прекращается ни на день: Зеленский о заявлении и обретении статуса кандидата Украины в ЕС
Источник: ОПУ

КИЕВ. 8 июня. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил со странами-членами ЕС заявление и обретение статуса кандидата Украины в ЕС, пишет УНН.

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Президент провел совещание по коммуникации с Европейским Союзом и с отдельными странами–членами ЕС по заявке и получению статуса кандидата Украины в ЕС.

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"Дипломатическая активность на этом направлении не прекращается ни на день. Ежедневно я заслушиваю отчеты, в том числе подготовки процедурных решений в Европейском Союзе", - говорится в обращении.

"Команда Министерства иностранных дел, наши дипломаты, и команда власти в целом – все, абсолютно все работают для того, чтобы уже в июне появилось веское историческое решение, которое мы все ожидаем", - добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина со своей стороны проделала всю необходимую работу для этого.

Напомним

Зеленский сообщил, что Украина увеличивает экспорт электроэнергии в ЕС.

Источник: УНН
Теги: Украина-ЕС, Владимир Зеленский
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