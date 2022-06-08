КИЕВ. 8 июня. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за первый месяц работы через UNITED24 собрано более полутора миллиардов гривен, пишет УНН.

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По словам Владимира Зеленского, одним из инструментов для восстановления страны является государственная фандрейзинговая платформа UNITED24. За первый месяц работы с ее помощью удалось привлечь уже более полутора миллиардов гривен.

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"Сегодня посольством UNITED24 стала Элина Свитолина, наша известная и очень успешная теннисистка. Вместе с Андреем Шевченко, первым посольством UNITED24, Элина будет работать, чтобы привлечь новую поддержку для нашего государства. Все для Украины. Именно так, работая вместе, каждая сможем вернуть нормальную жизнь на все территории, которым наши военные вернули безопасность", - сказал Президент.

Напомним

Зеленский сообщил, что Правительство страны готовится к следующему отопительному сезону.