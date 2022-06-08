Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,19 -0,1989 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Образование, язык, оружие: Сергей Бабак о борьбе за каждого гражданина
Образование, язык, оружие: Сергей Бабак о борьбе за каждого гражданина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3015

За первый месяц работы через UNITED24 собрано более полутора миллиардов гривен

За первый месяц работы через UNITED24 собрано более полутора миллиардов гривен

КИЕВ. 8 июня. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за первый месяц работы через UNITED24 собрано более полутора миллиардов гривен, пишет УНН.

Подробности

По словам Владимира Зеленского, одним из инструментов для восстановления страны является государственная фандрейзинговая платформа UNITED24. За первый месяц работы с ее помощью удалось привлечь уже более полутора миллиардов гривен.

Цитата

"Сегодня посольством UNITED24 стала Элина Свитолина, наша известная и очень успешная теннисистка. Вместе с Андреем Шевченко, первым посольством UNITED24, Элина будет работать, чтобы привлечь новую поддержку для нашего государства. Все для Украины. Именно так, работая вместе, каждая сможем вернуть нормальную жизнь на все территории, которым наши военные вернули безопасность", - сказал Президент.

Напомним

Зеленский сообщил, что Правительство страны готовится к следующему отопительному сезону.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.