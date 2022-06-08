Зеленский анонсировал "Книгу палачей" в которой будут фиксироваться все военные преступления российских оккупантов

КИЕВ. 8 июня. УНН. В своем ночном обращении Владимир Зеленский анонсировал “Книгу палачей” в которой будут фиксироваться все военные преступления русских оккупантов. Об этом информирует УНН.

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На следующую неделю запланирован запуск специальной “Книги палачей” — информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные по военным преступникам и преступников из русского армии.

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“Я неоднократно отмечал, что все они обязательно’обязательно понесут ответственность. И мы шаг за шагом к этому приближаемся”, — заявил Президент.

Создание такой информационной системы длится уже некоторое время. В таком документе будут собраны конкретные факты о конкретных людях, виновные в конкретных жестоких преступлениях против украинцев.

“И такая „Книга палачей“ является одной из основ не только ответственности непосредственных исполнителей военных преступлений — солдат оккупационной армии, но и их командиров. Тех, кто отдавал приказы. Тех, кто сделал возможным все, что они сделали в Украине. В Буче, в Мариуполе, в всех наших городах, в всех общинах, до которых дотянулись”, — сказал Зеленский.

Напомним

Украина обнаружила более 600 российских подозреваемых в военных преступлениях и начала судебное преследование около 80 из них.