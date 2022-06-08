Украина станет топ-приоритетом председательства Чехии в ЕС

КИЕВ. 8 июня. УНН. Украина, энергетическая безопасность, оборона и кибербезопасность, экономическая и демократическая устойчивость. Эти пять тем являются главными в политической повестке будущего председательства Чехии в Совете ЕС, как указано в проекте внутреннего документа, на который ссылается EURACTIV, пишет УНН.

Детали

Чешская Республика будет председательствовать в Совете ЕС с 1 июля до конца года. В течение шестимесячного периода Прага будет вести дипломатическую работу, которая играет решающую роль в формировании повестки дня ЕС.

"Общая цель председательства Чехии состоит в том, чтобы максимально способствовать созданию условий безопасности и процветания ЕС в контексте европейских ценностей свободы, социальной справедливости, демократии, верховенства права и экологической ответственности", — говорится в проекте документа, который должен быть опубликован 15 июня.

Война в Украине

"Неудивительно, что украинский кризис занимает первое место в политической повестке дня Чехии. Это включает как удар по россии всеми инструментами ЕС, прежде всего экономическими санкциями, так и предоставление Украине политической и военной поддержки", - пишет издание.

Прага, как указано, полна решимости работать с Европейской комиссией, чтобы перераспределить финансирование ЕС в пользу государств-членов, которые открыли свои двери для беженцев, помогая им создавать необходимые структуры для преодоления гуманитарного кризиса.

Более того, "чешское председательство будет работать в пользу достижения консенсуса по предоставлению Украине статуса кандидата", указано в проекте.

После окончания боевых действий, как сообщается, важнейшей задачей станет послевоенное восстановление Украины.

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