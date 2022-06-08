Япония и НАТО активизируют военное сотрудничество из-за вторжения рф в Украину

КИЕВ. 8 июня. УНН. Официальные лица Японии и НАТО договорились активизировать военное сотрудничество и совместные учения из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, которое угрожает безопасности Европы и Азии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Japan Today.

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"Представители Японии и НАТО во вторник договорились активизировать военное сотрудничество и совместные учения, поскольку они разделяют опасения, что вторжение России в Украину приводит к ухудшению ситуации в сфере безопасности в Европе и Азии", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, глава японского министерства обороны Нобуо Киши заявил в начале встречи с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром, что Япония надеется укрепить связи с европейскими странами и поддерживает расширение участия НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Безопасность Европы и Азии тесно переплетена, особенно сейчас, когда международное сообщество сталкивается с серьезными проблемами", – сказал Киши.

Визит Бауэра в Токио состоялся на фоне военно-морских учений НАТО в Средиземном море, в которых участвуют Морские силы самообороны Японии.

Дополнение

Байден снова переключает внимание на Азию после нескольких месяцев сосредоточения на войне россии против Украины.

Напомним

Япония выделила 166 миллионов долларов экстренной помощи для поддержки Украины.