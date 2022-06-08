В Анкаре встретились главы МИД Турции и рф: обсуждают "коридоры" для украинского зерна
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Анкаре в среду проходит встреча министров иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и россии сергея лаврова, сообщает Anadolu, пишет УНН.
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"Чавушоглу и лавров проводят переговоры в Анкаре. Главы дипломатий обсуждают тему безопасного коридора для сухогрузов с зерном из портов Украины", - пишет издание.
Речь идет о коридоре в Черному море.
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Главы внешнеполитических ведомств, как отмечено, обсуждают также состояние и перспективы двусторонних отношений Анкары и москвы, региональные вопросы, "в том числе тему войны в Украине".
В состав переговорных делегаций двух стран также входят представители оборонных ведомств.
Ранее
В МИД Украины указали, что ценят усилия Турции, направленные на разблокировку украинских портов. В то же время там отметили, что пока нет договоренностей по этому вопросу между Украиной, Турцией и россией. И подчеркнули, что решения должны приниматься при участии всех причастных сторон.
Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут отвергнуты, подчеркнули в МИД.