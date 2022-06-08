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Подсадила Европу на нефтегазовую иглу рф: Подоляк раскритиковал политику Меркель

Подсадила Европу на нефтегазовую иглу рф: Подоляк раскритиковал политику Меркель

Михаил Подоляк

КИЕВ. 8 июня. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал политику бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, заявив, что она подсадила Европу на нефтегазовую иглу рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

Цитата

"Если Меркель всегда знала, что россия планирует войну, а цель путина – уничтожить ЕС, то зачем было строить "Северный поток-2"? "Я не была наивной", – говорит экс-канцлер. Зачем было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу россии? И почему Германии сегодня приходится исправлять эти ошибки?" – написал Подоляк.

Напомним

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не обвиняет себя в том, что в свое время не смогла сделать все для предотвращения полномасштабного вторжения россии в Украину.

Источник: УНН
Теги: Ангела Меркель
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