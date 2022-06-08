Зеленский и Шольц обсудили продовольственную безопасность и обращение с военнопленными

КИЕВ. 8 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский обсудил с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом усиление оборонной поддержки Украины, глобальную продовольственную безопасность и соблюдение россией международных норм по обращению с военнопленными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

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"Провел телефонный разговор с Олафом Шольцом. Обсудили усиление оборонной поддержки Украины, гарантирование глобальной продовольственной безопасности. Поднят вопрос соблюдения россией международных правил по обращению с военнопленными. Указал на важность решений по интеграции Украины в ЕС", – написал Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский анонсировал “Книгу палачей”, в которой будут фиксировать все военные преступления российских оккупантов.