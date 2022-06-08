Попало несколько боеприпасов: в Сумской области оккупанты разрушили помещение Госпогранслужбы

КИЕВ. 8 июня. УНН. В Сумской области российские оккупанты обстрелами разрушили помещение Госпогранслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Детали

Как отметили, примерно в 12:00 со стороны российского пункта пропуска "троебортное" рашисты обстреляли пограничную деревню Шосткинского района Сумской области.

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"Несколько вражеских боеприпасов попали в помещение подразделения Госпогранслужбы Украины. Данное помещение было открыто в 2015 году для содержания незаконных мигрантов. Во время полномасштабного вторжения россии в Украину оно не использовалось", - говорится в сообщении.

Дополнение

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что оккупанты с территории рф обстреляли как минимум 4 общины области.