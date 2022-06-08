"Повезло лаврову, что он может туда долететь": Кулеба о визите главы мид рф в Турцию

КИЕВ. 8 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что встреча глав МЗС Турции Мевлюта Чавушоглу и россии Сергея Лаврова была запланирована как двусторонний визит, участие представителей Украины в ней не предусмотрено. Украинский дипломат отметил, что лаврову просто повезло иметь возможность долететь в Турцию, передает корреспондент УНН.

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"Насколько мне известно, визит лаврова в Турцию планировался не в контексте этого зернового кризиса, а как общий двусторонний визит. Но по времени он как раз совпал с пиком усилий, направленных на разрешение продовольственного кризиса, поэтому все считают, что он едет договариваться туда именно об этом. Но контекст этого визита намного шире", - сказал министр.

"Никто же не может запретить министру лаврову ехать в Турцию или министру иностранных дел Турции его принимать. Просто повезло здесь лаврову, что он может туда долететь", - заметил он.

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Детали

Министр сообщил, что присутствие представителей Украины не запланировано на этой встрече, это – двусторонний визит, с широкой повесткой дня.

Также, по его словам, Украина ведет разговор о разрешении продовольственного кризиса, разблокировки украинских портов прежде всего через Организацию Объединенных Наций.

"Все остальные треки и усилия – пожалуйста, мы их приветствуем, но при одном условии: что окончательное решение должно 100% учитывать интересы безопасности Украины. Безопасные интересы Украины – это две вещи. Нам нужно достаточное количество оружия, способного защитить Одессу и эту часть Черноморского побережья с суши против морских целей россии, и нам нужна четкая миссия по патрулированию канала, через который будет происходить поставка зерна кораблями стран, которым мы можем доверять. В этом плане Турецким военно-морским силам мы, в частности, можем доверять", - добавил дипломат.

Напомним

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой сергеем лавровым в среду в Анкаре заявил, что Турция считает реалистичной реализацию плана создания "зернового коридора" в Черном море.

В МИД Украины накануне указали, что ценят усилия Турции, направленные на разблокировку украинских портов.

Вместе с тем отметили, что пока нет договоренностей по этому вопросу между Украиной, Турцией и россией. И подчеркнули, что решения должны приниматься при участии всех причастных сторон.

Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут отвергнуты, подчеркнули в МИД.