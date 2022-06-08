Российские военные преступления в Украине: ЕС выделил более 7 млн евро МУС на расследование

КИЕВ. 8 июня. УНН. ЕС поддерживает расследование Международного уголовного суда, в том числе российских военных преступлений в Украине, выделив 7,25 млн евро, говорится в сообщении Еврокомиссии, пишет УНН.

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"Сегодня Европейская комиссия запустила новый проект в рамках своего Инструмента внешней политики для поддержки следственных возможностей Международного уголовного суда (МУС) на сумму 7,25 млн евро", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, этот проект, о котором впервые объявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в Киеве, является "частью усилий ЕС по борьбе с безнаказанностью за международные преступления по всему миру".

"В частности, это поможет МУС расширить свои следственные возможности, чтобы отреагировать на текущие расследования военных преступлений, совершенных рф в Украине", - подчеркнули в ЕК.

Дополнение

ЕС поддерживает расследование, начатое прокурором МУС. 25 апреля Евроюст и МУС договорились об объединении усилий, а Суд об участии в Совместной следственной группе ЕС. В настоящее время собирается информация о возможных военных преступлениях и преступлениях против человечности, чтобы в будущем соответствующие стороны могли провести расследование и вынести судебное решение, чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в военных и других преступлениях, отметили в Еврокомиссии.