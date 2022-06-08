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Кулеба говорит, больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде - нет

Кулеба говорит, больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде - нет

КИЕВ. 8 июня. УНН. На саммите глав стран-членов НАТО, который в конце июня состоится в Мадриде, не случится чуда. Об этом на брифинге в среду сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

«У меня нет больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде. Я буду очень приятно удивлен, я буду счастлив, если ошибусь в своих ожиданиях, если я увижу что-нибудь такое прямо “вау” по результатам этого заседания” – сказал министр.

Детали

По словам Кулебы, его “реалистическое ожидание” от саммита НАТО – это то, что “чуда” относительно позиции Альянса о вступлении Украины не произойдет.

“Безусловно, мы услышим слова поддержки, безусловно, слова полной солидарности, мы очень благодарны, но пока я не вижу каких-то мощных решений, которые готовит НАТО относительно Украины для принятия на своем саммите. Или даже по Черноморской безопасности, которая непосредственно их касается”, - отметил дипломат.

Относительно формата участия Украины в саммите, глава дипведомства сообщил, что МИД сейчас работает с Испанией как с принимающим государством и определяется с оптимальным форматом.

“У нас есть определенные ограничения, связанные с путешествиями, у них есть определенные ограничения, связанные с позицией Венгрии. То есть, какой-то формат придумаем, что-то произойдет”, - добавил он.

Напомним

Ранее Кулеба сообщил, что Украина полностью сосредоточена на победе в войне, а не вступлении в НАТО.

Источник: УНН
Теги: МИД, НАТО, Украина, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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