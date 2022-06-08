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Слова лавровая пусты: в МИД отреагировали на заявления россии относительно гарантий при разминировании Украиной портов

Слова лавровая пусты: в МИД отреагировали на заявления россии относительно гарантий при разминировании Украиной портов

КИЕВ. 8 июня. УНН. Заявления российской федерации о готовности предоставить гарантии при разминировании Украиной портов в Черном море для вывоза зерна являются лишь пустыми словами. Как заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, нельзя разрешить россии использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины, передает УНН.

Цитата

“Слова лаврова пусты. Украина четко выразила свою позицию по морским портам: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море — миссия ВМС. Нельзя разрешить россии использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины”, – написал он в своем Twitter.

Контекст

Сегодня в Анкаре проходит встреча министров иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и главы МИД россии сергея лаврова. Темой переговоров является безопасный коридор для сухогрузов с зерном из портов Украины.

Министр иностранных дел россии сергей лавров во время переговоров с Чавушоглу заявил, что москва готова оформить гарантии безопасности подхода судов после разминирования Украиной портов, и не будет пользоваться этим в целях войны.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, война
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