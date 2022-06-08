В этом году ожидают до 400 тыс. первоклашек: в правительстве подготовили план условий учебы в условиях войны

КИЕВ. 8 июня. УНН. Учебный год в Украине должен начаться на большей части территории страны. Задача правительства – обеспечить максимально возможную безопасность детей во время учебного процесса. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании с участием МОН, МВД, Мининфраструктуры, Минрегиона и ГСЧС, и дал соответствующие поручения, пишет УНН.

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"По данным Министерства образования и науки, в этом году готовятся пойти в первые классы до 400 тыс. детей. Безопасность детей — приоритет для всех, кто отвечает за организацию учебного года. Речь идет как о безопасности во время воздушных тревог, так и общей безопасности учебного процесса", – заметил глава правительства.

Детали

Чтобы обеспечить учащимся максимальную безопасность, Денис Шмыгаль поручил:

ГСЧС, Минрегиону и областным ВГА проверить все укрытия в учебных заведениях и вблизи них, организовать условия, необходимые для пребывания там детей и взрослых.

Мининфраструктуры и Минрегиону провести реконструкцию таких укрытий там, где это необходимо.

Областным ВГА, ГСЧС и другим определить маршруты движения в защитные сооружения.

Обеспечить усиленную охрану садов, школ, вузов.

Обеспечить учебные заведения резервными и автономными источниками энергосбережения.

Обеспечить подвоз детей в школу там, где это необходимо.

Дополнение

В МОН указали, что учебный год в Украине начнется 1 сентября в режиме офлайн.