Миллионы людей могут умереть от голода, если рф не снимет блокаду с украинских портов - МИД Италии

КИЕВ. 8 июня. УНН. Миллионы людей могут умереть от голода, если россия не снимет блокаду украинских портов на Черном море, предупредил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Следующие несколько недель будут иметь решающее значение для разрешения глобального продовольственного кризиса, сказал Ди Майо после виртуальной встречи, в которой приняли участие страны Средиземноморья, а также председатель G7 Германия и организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству.

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"Хочу четко сказать, мы ждем от россии четких и конкретных сигналов, потому что заблокировать экспорт зерна - значит взять в заложники и обречь на смерть миллионы детей, женщин и мужчин", - сказал Ди Майо.

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил министрам, что рост цен на топливо и основные продукты питания усугубляет кризис в его стране.

Он призвал к тому, чтобы война в Украине "остановилась любой ценой", добавив, что, если это невозможно, "на заинтересованные стороны… необходимо оказать давление, чтобы разрешить безопасный экспорт зерна и других товаров без каких-либо задержек".

"Мир не может оставаться во власти военных кризисов в Европе или других регионах мира", - сказал Бу Хабиб.

Дополнение

россия, которая 24 февраля полномасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Государство-агрессор требует снятия некоторых санкций в обмен на "разблокировку" экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.