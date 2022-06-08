Посол Мельник видит "много вопросов без ответов" после заявления Меркель

КИЕВ. 8 июня. УНН. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник видит "много вопросов без ответов" после заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, где она не стала извиняться за политику в отношении россии во время своего пребывания во власти, пишет УНН со ссылкой на Die Zeit.

Детали

По словам посла Украины в Берлине Андрея Мельника, Германии необходимо "пересмотреть политику по россии" и провести "открытую дискуссию в обществе" на этот счет. "Поэтому хорошо, что бывший канцлер согласилась выступить", – сказал Андрей Мельник в эфире телеканалов RTL и n-tv.

Однако от Ангелы Меркель он ожидал гораздо более конкретных ответов, сказал Мельник. По его мнению, есть "еще много вопросов без ответов". Он надеется, что Меркель "и немецкая политика вообще найдут возможность дать честные ответы".

"Потому что если предполагается, что все прошло так хорошо и не было совершено никаких ошибок, тогда возникает вопрос, почему мы имеем дело с этой агрессивной войной в течение 105 дней", - отметил Мельник.

При этом BILD указывает, что Мельник удивляется, как могло случиться, что россия начала "самую кровавую войну в Европе с 1945 года", если политика Германии в отношении россии "была такой прекрасной".

Заявления Меркель "вызывают большое сожаление", сказал посол.

Ранее

Во вторник Меркель дала первое интервью после выхода на пенсию, в котором высказалась о политике Германии по отношению к россии во время ее пребывания у власти. Ангела Меркель в интервью изданию Spiegel указала, что "я не вижу необходимости говорить, что это было неправильно, и не буду извиняться за это".