Коллаборант и предатель: «Слуги народа» просят лишить нардепа Ковалева мандата

КИЕВ. 8 июня. УНН. Партия «Слуга народа» обратилась в Верховную Раду с призывом лишить Алексея Ковалева мандата народного депутата Украины из-за его сотрудничества с оккупантами во временно захваченной Херсонской области. Об этом написала в Telegram-канале пресс-секретарь СН Юлия Палийчук, пишет УНН.

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«Последние заявления Ковалева, сделанные в соцсетях после «совещания» в Херсоне с заместителем главы кремлевской администрации кириенко, убедительно свидетельствуют о том, что наш бывший коллега стал коллаборантом агрессора. Он изменил украинскому народу, изменил своим избирателям, изменил Украине. Именно поэтому мы решили обратиться в Верховную Раду с призывом лишить Ковалева мандата народного депутата Украины в соответствии с действующим законодательством», - написала Палийчук.

Детали

Кроме того, в СН решили обратиться в Генпрокуратуру и СБУ с призывом как можно быстрее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев, в частности, конфискацию его активов и имущества согласно действующему законодательству.

Предполагается также обращение в органы судебной власти с призывом как можно быстрее рассмотреть дело Ковалева, определив степень наказания по закону.

«Мы не будем призывать нашего бывшего коллегу сложить мандат. Если совесть, честь и достоинство уже утрачены окончательно – нет смысла к ним апеллировать. Пусть это произойдет по закону после приговора суда. Можем ему только посоветовать внимательно изучить статью 111 Уголовного кодекса и спрогнозировать срок заключения за коллаборационизм, который ждет его после освобождения временно оккупированной Херсонской области ВСУ», - добавила Палийчук.

Напомним

В начале войны нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев рассказал, что вернулся в оккупированную Херсонскую область, где находится его округ.

После этого партия и парламентская фракция "Слуга народа" приостановили членство во фракции Ковалева от Херсонской области, а также обратились к правоохранителям по поводу его действий.

3 мая "Слуги народа" в парламенте исключили из фракции Ковалева.

Как стало известно накануне, народный депутат на временно оккупированной Херсонской области перешел на сторону россиян.

В Facebook он опубликовал пост о том, что вчера присутствовал на «очень важном для него» мероприятии — встречи первого заместителя администрации президента рф с фермерами Херсонской области.