Разместил рашистов в санатории на Херсонщине и поставляет продукты в Крым: что выяснили правоохранители по делу нардепа Ковалева

КИЕВ. 8 июня. УНН. Народный депутат от “Слуг народа” Алексей Ковалев, который возможно перешел на сторону оккупанта, обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория в Херсонской области, а кроме того - поставляет пищевую продукцию в Крым. Об этом сообщает Госбюро расследований, передает УНН.

Детали

Оперативники Бюро установили, что депутат сотрудничает с оккупационными силами российской федерации на временно оккупированной территории Херсонской области. Подконтрольные ему предприятия поставляют пищевую продукцию в Автономную Республику Крым с последующей реализацией на территории россии, а также завозят на Херсонщину горюче-смазочные материалы из оккупированного Крыма.

"Депутат обеспечивает размещение личного состава оккупационных сил в помещениях подконтрольного ему санатория, расположенного в городе Голая Пристань Херсонской области.

Более того, на своей странице в одной из социальных сетей депутат сам рассказывает, что сотрудничает с оккупантами и считает, что россия на Херсонщине надолго", - говорится в сообщении.

Добавим

Как отмечено в сообщении, по материалам ГБР еще в апреле текущего года Генеральный прокурор возбудил уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного частью четвертой ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

"Расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Напомним

В начале войны нардеп от “Слуги народа” Алексей Ковалев рассказал, что вернулся в оккупированную Херсонщину, где его округ.

После этого партия и парламентская фракция “Слуга народа” приостановили членство во фракции Ковалева от Херсонщины, а также обратились к правоохранителям по поводу его действий.

3 мая “Слуги народа” в парламенте исключили из фракции Ковалева.

Как стало известно накануне, народный депутат на временно оккупированной Херсонской области якобы перешел на сторону россиян.

В Facebook он опубликовал пост о том, что вчера присутствовал на “очень важном для него” мероприятии — встрече первого заместителя администрации президента рф с фермерами Херсонщины.

В “Слуге народа” отреагировали на встречу нардепа Ковалева с оккупантами.