Суд запретил "Оппозиционный блок": средства и активы партии передали государству

КИЕВ. 8 июня. УНН. В Украине запретили деятельность политической партии “Оппозиционный блок”. Соответствующее решение приняла Коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда, пишет УНН.

Цитата

“8 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела № 857/12/22 о запрете Политической партии „Оппозиционный блок“. Информируем о том, что судом частично удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Политической партии „Оппозиционный блок“; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований передано в собственность государства”, — сообщили в пресс-службе.

Детали

Отмечается, что в удовлетворении остальных исковых требований было отказано.

В пресс-службе обращают внимание на то, что полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

Напомним

На начале мая в Верховной Раде официально прекратила свою деятельность политическая партия “Оппозиционная платформа — За жизнь” (ОПЗЖ).