Зеленский призвал инвесторов к сотрудничеству, а также предложил ИТ-компаниям переносить штаб-квартиры в Украину

КИЕВ. 8 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных инвесторов к сотрудничеству с Украиной, а также предложил ИТ-компаниям переносить штаб-квартиры в наше государство. Об этом он сказал во время обращения в Ukraine Virtual Investor Conference, передает УНН.

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“Украина – это IT-сектор, пользующийся одним из наиболее благоприятных законодательств в мире – специальным законодательным режимом "Дия Сити". И я предлагаю переносить штаб-квартиры IT-компаний уже и в Украину, создавать центры совместного обслуживания и D-центры”, – подчеркнул Президент.

Детали

В частности, Глава государства предложил инвесторам рассмотреть два горизонта сотрудничества с Украиной – краткосрочный и долгосрочный.

Среди возможных инструментов для краткосрочного сотрудничества он упомянул платформу UNITED24 – специальную фандрейзинговую платформу, с помощью которой аккумулируются средства для восстановления жизни после боевых действий.

Второй инструмент – это военные облигации Украины.

“Итак, военные бонды – это инструмент для вас, чтобы и поддержать нас в борьбе за свободу, и чтобы заработать. Заработать вам”, – добавил он.

Относительно долгосрочного сотрудничества Зеленский назвал пять основных инструментов: Европа, IT, агро, «зеленая» энергетика, локализация производства.

“Все это вместе – гарантия будущей энергетической безопасности Европы, когда мы заменим россию с ее грязным ископаемым топливом”, – добавил Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский сообщил, что за первый месяц работы через UNITED24 собрано более полутора миллиардов гривен.