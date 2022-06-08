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Вопрос сложный, окончательного ответа нет: Данилов о причинах оккупации юга Украины

Вопрос сложный, окончательного ответа нет: Данилов о причинах оккупации юга Украины

Алексей Данилов

КИЕВ. 8 июня. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что пока нет окончательного ответа на вопрос о том, почему произошла оккупация южных областей Украины. Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода, передает УНН.

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“Вопрос достаточно сложный. У нас было заседание СНБО по по поводу пограничных областей (речь о Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой области)... На сегодняшний день окончательного ответа нет. Но без этого ответа нам будет в дальнейшем очень сложно. Поэтому мы обязательно получим ответ о то, почему так произошло и кто принимал те или другие решения”, — подчеркнул он.

Добавим

По словам Данилова, сейчас первоочередная задача Украины — дать военный ответ российской армии.

“Сейчас война и сейчас приоритет — отвечать врагу на войну. Конечно, сейчас можно перейти в эту часть (поиска ответов на вопрос, как произошла оккупация юга — ред.), но затем начнутся обвинения и политические процессы . А вопрос политики сейчас поставлен на определенную паузу, потому что нам нужно побороть врага. И здесь мы должны быть едины”, — отметил секретарь СНБО.

В настоящее время российские войска контролируют части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

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Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, Украина, война
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