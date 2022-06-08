У нас еще нет визового режима с рф: Данилов объяснил, почему Овсянникова смогла въехать в Украину

КИЕВ. 8 июня. УНН. Бывшая редактор русского “Первого канала” Марина Овсянникова могла въехать на территорию Украины, ведь в украинском законодательстве нет запрета на пересечение границы такими людьми, как она. Об этом в комментарии Радио Свобода сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

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“Она посетила Украину. И что? Если бы вы не обращали на нее внимание, она бы и не посетила Украину. Если она имеет паспорт рф и если она женщина, она может въехать в нашу страну. У нас еще нет визового режима с рф. Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну”, — отметил он.

Напомним

Марина Овсянникова с 2003 года до 2022-го работала на государственном “Первом канале” россии.

14 марта прямой эфир программы “Время” на Первом канале российского телевидения был прерван “антивоенной акцией”, что вызвало резонанс в мире. В то время как ведущая Екатерина Андреева, сидя в студии, рассказывала о планах правительства рф относительно смягчения последствий от западных санкций, в студию зашла Овсянникова и стала за спиной у Андреевой с плакатом: “Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут”.

Кроме того, Овсянникова выложила в сеть видеообращение, в котором призвала россиян протестовать против российской военной агрессии в Украине.

Позже ее задержали, оштрафовали на 30 тысяч рублей за призыв к незаконным акциям протеста. Следственный комитет россии проводит проверку на предмет возбуждения против Овсянниковой уголовного дела по новой статье о “публичном распространении явно ложной информации об использовании вооруженных сил рф”, наказание по которой предусматривает от 3 до 15 лет лишения свободы. Она уехала из россии.

После выезда из страны украинские медиа распространили ее сообщение в Инстаграмме, в котором она выступает против “русофобии” и “коллективной ответственности” граждан россии за войну против Украины, выступая против западных санкций. Профиль Овсянниковой в соцсети имеет ограниченный доступ.

11 апреля стало известно, что Овсянникова будет работать в немецком издании Die Welt, в частности, будет участвовать в подготовке новостей о россии и Украине.

31 мая стало известно о запланированной в Киеве на 1 июня пресс-конференции Марины Овсянниковой. По данным СМИ, планировалось ее физическое присутствие. Однако позже это событие отменили.

Несмотря на это, Марина Овсянникова распространяла на начало июня в своих соцсетях видео с кадрами украинских городов и своими впечатлениями от посещения Украины.