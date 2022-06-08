Глухой кровавый угол: Зеленский объяснил, почему закончить войну не получится дипломатическим путем

КИЕВ. 8 июня. УНН. Войну россии против Украины не удастся завершить дипломатическим путем, поскольку российская федерация не желает сесть за стол переговоров, без пыток и убийств гражданского населения. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с менеджерами предприятий Yale CEO Summit, передает УНН.

Цитата

“Угол глух только тогда, когда стороны не хотят решать проблему. Здесь вы имеете сейчас две стороны: Украину, вокруг которой объединен весь мир, и россискую федерацию, которая варварски захватывает чужие территории. То есть здесь есть только две стороны. И если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее разрешим. Желание российской федерации сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и пыток развязать эту войну - мы не видим. Потому что она (россия – ред.) чувствует пока силу”, – подчеркнул Зеленский.

Детали

По словам Главы Государства, Украина ослабляет россию, воюя с ней на своей земле. Украинские защитники ежедневно толкают оккупантов назад, и продолжат это делать до полноценной победы.

В то же время Президент подчеркнул, что еще весь мир должен ослабить россию мощной политикой.

“Мир это может сделать. Мощная санкционная политика. Необходимо отключить всю банковскую систему и тогда увидеть, как работают санкции. Нельзя внедрить половину и ждать результата, как еще обойдет россия те или иные санкции. Надо работать по полной, иногда теряя те или иные деньги, но это временно. И этого вы не теряете. Вы зарабатываете самое главное - независимость для каждого государства. Энергетическая независимость, пищевая независимость, инфраструктурная независимость это все важно. Не может одна страна диктовать всему миру. Если Украина не выдержит, дальше будут Польша, Прибалтийские государства, Европа. Аппетит у этого государства велик. Они потом начнут диктовать вам условия”, – отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных инвесторов к сотрудничеству с Украиной, а также предложил ИТ-компаниям переносить штаб-квартиры в наше государство.