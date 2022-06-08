Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

КИЕВ. 8 июня. УНН. Европейский союз должен предоставить Украине статус кандидата на членство в блоке. Об этом говорится в резолюции Европарламента по внешней, политике безопасности и оборонной политики ЕС после агрессивной войны россии против Украины, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 8 июня, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

За резолюцию, как сообщается, проголосовали 438 евродепутатов, 65 – высказались против, еще 94 – воздержались.

Так, Европарламент рекомендовал Совету ЕС согласиться, что "Версальская декларация признает европейские стремления Украины и ее заявку на членство в ЕС, а также предоставить ей статус кандидата в ЕС как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины".

В издании напоминают, что ранее Европарламент лишь призвал ЕС "работать в направлении предоставления Украине статуса кандидата".

Добавим

В нынешней резолюции упоминаются также "европейские устремления Молдовы и Грузии".

Эти страны, как известно, вслед за Украиной подали свои заявки. Впрочем, рекомендации предоставить статус кандидата резолюция не содержит.

Кроме того, Европарламент рекомендовал "без промедлений предоставить оружие в соответствии с потребностями, высказанными украинскими властями, в частности, используя Европейский инструмент поддержки мира и координационный центр, а также по двусторонним соглашениям между государствами ЕС и Украиной". По этому инструменту Евросоюз уже выделил два миллиарда евро на покупку оружия для Киева.

Резолюция также призвала подтвердить, что "Украина, как и любая другая страна, имеет суверенное право самостоятельно принимать решения по своим политическим альянсам и экономической интеграции, без вмешательства других стран".

Евродепутаты рекомендовали поддержать и "расследование военных преступлений, совершенных россией в Украине, включая призыв к специальному трибуналу ООН".

По мнению Европарламента, ЕС следует ввести вторичные санкции в отношении организаций и третьих стран, помогающих россии обходить санкции. Резолюция призывает и подробно изучить влияние ограничительных мер на россию.

Одними из наиболее спорных оказались несколько пунктов резолюции, относящихся к россии. Их, как сообщается, представили представители фракции социал-демократов.

"Стратегическая цель свободного мира - помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над ее международно признанной территорией", - говорится в резолюции.

Социал-демократы хотели избежать упоминания о поражении россии, и их поправка говорила вместо подрыва способности рф "угрожать территориальной целостности соседних стран и подрывать международную безопасность в будущем". Впрочем, эту поправку не поддержали.

Также сохранился исходный текст резолюции, говорящий, что отсутствие "адекватной" реакции на "российские агрессии против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году побудило россию продолжать агрессивные военные и политические кампании, включая полномасштабное вторжение в Украину".

Вместо этого социал-демократам удалось заменить пункт проекта, который говорил, что владимир путин за время своего президентства превратил россию в "тоталитарное государство-парию".

За то, чтобы оставить этот текст, проголосовали 229 евродепутатов. В то же время, сообщается, что 330 их коллег заменили этот пункт таким: "Агрессивная война рф против Украины и ее атаки на европейский мирный порядок происходят на фоне жестких репрессий против гражданского общества и политической оппозиции в россии, направленных на обеспечение выживания все более тоталитарного режима".

Как отметили журналисты, уже во второй раз после начала войны, когда попытка назвать россию "государством-парией" не нашла поддержки в Европарламенте.

Напомним

Ранее журналисты сообщали, что лидеры политических групп Европейского парламента намерены обратиться к главам государств и правительствам стран-членов ЕС накануне июньского саммита по заявке Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС.