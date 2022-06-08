Зеленский призвал иностранные компании окончательно уйти из россии

КИЕВ. 8 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранные компании окончательно покинуть российский рынок и начать работу в Украине. Об этом Глава Государства заявил во время общения с менеджерами предприятий на Yale CEO Summit, передает УНН.

Цитата

“Компании, находящиеся на рынке в российской федерации, должны уйти. Если это возможно, уйти окончательно. Самое главное для нас – даже не то, что они уйдут с рынка рф, а что они не будут своими налогами в их (российской – ред.) системе финансировать то оружие, которым они нас убивают”, - подчеркнул Зеленский. .

Детали

Вместе с тем он отметил, что хотел бы, чтобы компании начали работать на украинском рынке.

Для Украины сейчас очень важен вопрос создания новых рабочих мест, которые могут дать эти предприятия. Президент заверил, что украинская сторона приглашает компании работать в разных областях – от цифровизации до возобновляемой энергетики и готова к обсуждению условий.

Он также гарантировал, что Украина может обеспечить комфортные и прозрачные условия работы, быстрый менеджмент по началу ведения бизнеса, однако добавил, что о минимальной налоговой системе пока речь не может идти, учитывая масштабы разрушений от рук россиян.

Дополнение

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль призвал международные компании, работавшие в Украине возобновлять свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах.