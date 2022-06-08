Если мы не разрешим эту проблему сейчас, то это будет цунами: Зеленский о блокировании экспорта зерна

КИЕВ. 8 июня. УНН. Если сейчас не решить проблему блокирования экспорта зерна, в скором будущем это превратится в цунами кризиса и голода, которое спровоцировала россия. Об этом во время общения с менеджерами предприятий Yale CEO Summit заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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“На сегодняшний день это одна из самых сложных задач для наших экспортеров. Действительно, потому, что российский флот заблокировал Черное море, мы не можем экспортировать. И это пока что начало. Если мы не решим эту проблему, то это будет не волна, это будет цунами”, – подчеркнул Глава государства.

Детали

Зеленский сообщил, что сейчас заблокировано 20 млн тонн зерна, ячменя, кукурузы, растительного масла – основные продукты питания. россия украла несколько миллионов. Но 25 млн. тонн нужно экспортировать.

“Первое – это будет голод. И будут высокие цены на пищевую продукцию. И россия хочет занять эту нишу, но оно так не работает. Это другой бизнес. Ты можешь заполнить, вместо Украины, тот или иной рынок с точки зрения зерна. Но потом, когда все это разблокируется, мы предложим нашим импортерам другие цены, и опять же, государство перейдет туда, где выгодно. Поэтому они сейчас производят пищевой геноцид. Они думают, как политики, а надо думать, как менеджеры”, – объяснил Президент.

Глава государства также подчеркнул, что если не решить эту проблему сейчас, то осенью это будет +50 млн. тонн продукции, которая “погибнет”. Это спровоцирует голод в африканских странах и, точно, в некоторых странах азиатского направления. А в Европе будет очень большая цена.

“Ранее морем мы экспортировали в месяц 10 млн тонн. Если сегодня мы говорим о железной дороге, то, что мы уже начали параллельно делать – мы говорим о 2 млн тонн в месяц. Сколько нужно времени, чтобы это уже перевезти. россия ничего не добивается. Это будет второй кризис, который спровоцирован российской федерацией”, – подчеркнул Президент.

Дополнение

россия, которая 24 февраля полномасштабно вторглась в Украину, блокирует вывоз зерна из морских портов Украины. Государство-агрессор требует снятия некоторых санкций в обмен на "разблокировку" экспорта морем.

По оценкам украинских властей, речь идет о 22 млн тонн зерна.

Западные чиновники обвиняют москву в использовании угрозы голода как оружия.