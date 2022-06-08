Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,19 -0,1989 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Оксфорд и Кембридж: Украина ведет переговоры с лучшими ВУЗами мира о сотрудничестве вплоть до открытия филиалов
Оксфорд и Кембридж: Украина ведет переговоры с лучшими ВУЗами мира о сотрудничестве вплоть до открытия филиалов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2475

россия хочет провести псевдочемпионат по футболу между оккупированными территориями Украины и Грузии, - Зеленский

россия хочет провести псевдочемпионат по футболу между оккупированными территориями Украины и Грузии, - Зеленский

КИЕВ. 8 июня. УНН. Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения сообщил, что россия хочет провести псевдочемпионат по футболу между оккупированными территориями Украины и Грузии. Об этом информирует УНН.

Подробности

В своем последнем обращении Президент напомнил, что ровно 10 лет назад в этот день начался чемпионат по футболу Евро-2012, который проходил в Польше и Украине. Теперь россия хочет провести псевдочемпионат между оккупированными территориями Украины и Грузии.

Цитата

"Оккупанты выпустили абсолютно безумную новость, что якобы они готовятся объединить какие-то футбольные клубы со всех оккупированных территорий в один псевдочемпионат – из Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя, Крыма, даже с части территории Грузии. Это просто издевательства оккупантов над людьми, которые все прекрасно помнят", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Готовятся к "референдуму": в Херсонской области оккупанты проводят псевдоопрос.

Источник: УНН
Теги: футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.