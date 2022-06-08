россия хочет провести псевдочемпионат по футболу между оккупированными территориями Украины и Грузии, - Зеленский

КИЕВ. 8 июня. УНН. Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения сообщил, что россия хочет провести псевдочемпионат по футболу между оккупированными территориями Украины и Грузии. Об этом информирует УНН.

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В своем последнем обращении Президент напомнил, что ровно 10 лет назад в этот день начался чемпионат по футболу Евро-2012, который проходил в Польше и Украине. Теперь россия хочет провести псевдочемпионат между оккупированными территориями Украины и Грузии.

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"Оккупанты выпустили абсолютно безумную новость, что якобы они готовятся объединить какие-то футбольные клубы со всех оккупированных территорий в один псевдочемпионат – из Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя, Крыма, даже с части территории Грузии. Это просто издевательства оккупантов над людьми, которые все прекрасно помнят", - сказал Зеленский.

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