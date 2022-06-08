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Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса

Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса

Владимир Зеленский - действующий Президент Украины

Источник: ОПУ

КИЕВ. 8 июня. УНН. Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения сообщил, что в Северодонецке идут тяжелые бои, и именно в этом городе решается судьба Донбасса. Об этом информирует УНН.

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Северодонецк по итогам 105-го времени полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе.

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"Это очень жестокое сражение, очень тяжелое. Я благодарен каждому и каждому, кто обороняется на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба нашего Донбасса", - говорится в обращении.

Глава государства подчеркнул, что это одно из самых трудных сражений на протяжении всей этой войны.

Напомним

Зеленский сообщил, что россия хочет провести псевдочемпионат по футболу между оккупированными территориями Украины и Грузии.

Источник: УНН
Теги: Северодонецк, война с Россией
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