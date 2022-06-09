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В Польше теперь новый посол от Украины

В Польше теперь новый посол от Украины

КИЕВ. 9 июня. УНН. Андрей Дещица завершил свою карьеру в должности посла Украины в Польше, его заменит Василий Зварыч. О завершении своей миссии посол написал в Facebook, передает УНН.

Цитата

“В завершение миссии встретился с Дуаэном дипломатического корпуса в Варшаве, апостольским нунцием Сальваторе Пенакио. Спасибо за поддержку и сотрудничество лет!”, — написал Дещица.

Подробности

Делица состоял в должности посла в Польше с 13 октября 2014 года. До этого, с 27 февраля по 19 июня 2014 года, исполнял обязанности министра иностранных дел Украины. Ранее Дещица был послом Украины в Финляндии и Исландии.

В должности посла его заменит Василий Зварыч, указ о назначении которого Послом в Польше Президент Украины подписал 8 февраля.

Напомним

Польша подпишет самый большой за 30 лет контракт на поставку оружия Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, посол
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