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Анджей Дуда отправился в специальную поездку по странам Европы для поддержки европейской перспективы Украины

Анджей Дуда отправился в специальную поездку по странам Европы для поддержки европейской перспективы Украины

Анджей Дуда - президент Польши

КИЕВ. 9 июня. УНН. Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения сообщил, что польский президент Анджей Дуда отправился в специальную поездку по странам Европы для поддержки европейской перспективы Украины. Об этом информирует УНН.

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"Я благодарен Президенту Польши Анджею Дуде, другу всех украинцев, за то, что он отправился сейчас в специальную поездку по странам Европы для поддержки европейской перспективы нашего государства. Именно в этом июне должны получить решение по кандидатству. И все наши друзья, все наши дипломаты сейчас работают для этого, работают по полной", - сказал Зеленский.

Подробности

Глава государства добавил, что вместе с Анджеем Дудой должна была поехать и президентка Словакии Зузана Чапутова, но помешал положительный тест на ковод.

"Желаю Зузане скорейшего выздоровления", - добавил Зеленский.

Напомним

Европейский союз должен предоставить Украине статус кандидата на членство в блоке. Об этом говорится в резолюции Европарламента по внешней, безопасности и оборонной политике ЕС после агрессивной войны россии против Украины, принятой на пленарном заседании в Страсбурге.

Источник: УНН
Теги: Украина-ЕС, Анджей Дуда
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