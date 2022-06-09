Кандидатство Украины в ЕС будет и в пользу Европы, - Зеленский

КИЕВ. 9 июня. УНН. Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения сообщил, что пообщался с Олафом Шольцом, где заверил канцлера, что Кандидатство Украины в ЕС будет и в пользу Европы. Об этом информирует УНН.

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“говорил с канцлером Германии Шольцом о решении в пользу Украины относительно кандидатства, которое на самом деле будет решением и в пользу Европы. Об оборонной поддержке говорили. И о продовольственной безопасности, гарантирование которой — уже действительно глобальный интерес. Ибо никто не может быть заинтересован, кроме российского государства, в глобальном продовольственном кризисе”, — говорится в обращении.

Добавим

Анджей Дуда отправился в специальную поездку по странам Европы для поддержки европейской перспективы Украины.

Напомним

Европейский союз должен предоставить Украине статус кандидата на членство в блоке. Об этом говорится в резолюции Европарламента по внешней, безопасности и оборонной политике ЕС после агрессивной войны россии против Украины, принятой на пленарном заседании в Страсбурге.