Для фронта готовы польские САУ "Краб", запрос по 155-мм артиллерии выполнен на 90% - Резников

КИЕВ. 9 июня. УНН. Для фронта в дополнение к уже используемому вооружению готовы польские САУ "Краб", в целом на сегодняшний день запрос от Вооруженных сил Украины относительно 155-миллиметровой артиллерии выполнен на 90%, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет УНН.

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"Рад сообщить, что к выполнению боевых заданий на фронте готовы польские САУ "Краб". После орудий М777 и FH70, САУ CEASAR и М109А3 – ​​это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь", – отметил Резников в Facebook.

Детали

По словам министра обороны, ключевым стратегическим решением прошлого периода стало изменение философии – "запустили перевод ВСУ на тяжелое вооружение, используемое государствами-членами НАТО". Прежде всего, это касается артиллерии.

"По состоянию на данный момент Министерством обороны обеспечены поставки в ВСУ более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра. Запасы снарядов этого калибра уже на 10% преобладают запасы снарядов крупных калибров советского типа, которые были по состоянию на 24 февраля 2022 года", - сказал глава Минобороны.

При этом, по его словам, эффективность этих снарядов выше, чем советских образцов, поэтому меньший расход.

"Хочу подчеркнуть, что, например, по артиллерии 155-мм калибра Минобороны уже выполнило первоначальный запрос от Вооруженных Сил на 90%. На 100% эта первоначальная потребность будет закрыта в течение 1-2 недель. Но изменяются обстоятельства на поле боя – увеличивается потребность. Генштаб реагирует на изменение оперативной обстановки – Минобороны меняет задачи своей команде в соответствии с запросами ГШ. Уже есть четкий план поставок артиллерии до конца июля", - подчеркнул он.

"Одновременно в ВСУ было поставлено более полусотни пушек других значительных калибров. А также снарядов к ним, составляющих более 75% объема, который был в начале полномасштабного российского вторжения", - добавил Резников.

Также, говоря о вооружении, он указал, что "по поставкам в ВСУ танков и другой бронетехники советского образца... Минобороны Украины конкурирует за лидерство с российской армией".

"От партнеров мы получили около 250 бронемашин западных образцов (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound и т.д.) и продолжаем эту работу", – отметил министр.

Среди прочего, по его словам, Минобороны через разные механизмы передало сотни беспилотников, в том числе – несколько десятков ударных. "Мы ожидаем в ближайших пакетах помощи серьезные БПЛА", – сообщил Резников.

Береговую оборону, по словам главы Минобороны, "усилено чрезвычайно эффективными комплексами Harpoon, которые в сочетании с нашими "Нептунами" уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии, чтобы не повторить судьбу флагмана чф рф – крейсера "Москва".

"На днях объявлена ​​важная новость – американские и британские партнеры решили предоставить Украине РСЗО. Отмечу, что наши воины уже некоторое время учатся ими управлять", - указал министр.

По его словам, подготовка команд для разных типов оружия по некоторым позициям началась еще в марте. Сейчас подготовку проходят или начнут в ближайшее время более 1,5 тысяч украинских военных.

"Важная суть: мы уже получили от партнеров, приобрели на рынке, изготовили и передали Вооруженным Силам значительное количество оружия. Его хватило бы для победной обороны от любой армии в Европе. Но не от россии. российский Молох имеет в запасе еще много средств для пожирания человеческих жизней для удовлетворения своего имперского эго. Поэтому мы подчеркиваем – Украине очень нужное тяжелое вооружение, и очень быстро", - подчеркнул Резников.

Дополнение

США официально подтвердили, что передадут Украине дальнобойные ракетные системы HIMARS.

Великобритания официально подтвердила, что передаст Украине РСЗО M270.