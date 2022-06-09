Польша отправила Украине вооружение на 2 млрд долл., в том числе более 240 танков - Дуда

КИЕВ. 9 июня. УНН. Европа продолжает отправлять в Украину военную технику в рамках помощи для борьбы с российскими захватчиками. Польша передала Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники и оружия. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild, передает УНН.

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"Украина нуждается в тяжелом вооружении и танках. Я разговаривал с президентом Зеленским два дня назад. Мы отправили танки, более 240 танков, которыми Украина может пользоваться. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и оружия. Пушки, боеприпасы, ракеты. В общем, мы передали оружие на 2 миллиарда долларов. Это огромные расходы, но мы понимаем потребность. Обращаемся ко всем: если кто-то имеет возможность отправить, например, артиллерию. Это оружие нужно, чтобы остановить российское вторжение", - заявил он.

Детали

Глава Польши рассказал, что они должны были получить от Германии современные танки Leopard, чтобы пополнить свои запасы, но пока этого не произошло.

"Для нас само собой разумеется, что вместо старых советских танков, которые мы поставили в Украину, мы получаем несколько не современных танков Leopard из Германии. Потому что у нас есть более старые версии танков Leopard. Благодаря этой помощи мы хотели немного пополнить коллекцию. Мы могли получить более старые и модернизировать их в будущем – также с помощью немецкой промышленности. Насколько я знаю, мы ничего пока не получили", - подчеркнул Дуда.

Напомним

Польша подпишет самый большой за последние 30 лет контракт на поставку Украине оружия почти на 630 млн долларов.