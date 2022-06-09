"Добро должно иметь возможность защищаться": Подоляк назвал единственный путь к победе Украины

КИЕВ. 9 июня. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно как можно больше военной техники и оружия, чтобы победить россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

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"Попробовав кровь Европы однажды, россия попытается выпить ее всю. Запугать, унизить, ограбить, поставить на колени. Единственный язык, который понимает рф, – язык силы. Самый большой страх кремля – единство Запада. Единственный путь к победе – больше оружия. Добро должно иметь возможность защищать себя", - написал Подоляк.

Напомним

Утром 24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вскоре защитники Украины получат оружие и начнется интенсивное контрнаступление.

После угроз гендиректора "роскосмоса" дмитрия рогозина нанести ядерный удар по Черногории Подоляк заявил, что странам, которые до сих пор "приютят" российский капитал, есть над чем задуматься.