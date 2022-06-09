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"Добро должно иметь возможность защищаться": Подоляк назвал единственный путь к победе Украины

"Добро должно иметь возможность защищаться": Подоляк назвал единственный путь к победе Украины

Михаил Подоляк

КИЕВ. 9 июня. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно как можно больше военной техники и оружия, чтобы победить россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

Цитата 

"Попробовав кровь Европы однажды, россия попытается выпить ее всю. Запугать, унизить, ограбить, поставить на колени. Единственный язык, который понимает рф, – язык силы. Самый большой страх кремля – единство Запада. Единственный путь к победе – больше оружия. Добро должно иметь возможность защищать себя", - написал Подоляк.

Напомним 

Утром 24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вскоре защитники Украины получат оружие и начнется интенсивное контрнаступление.

После угроз гендиректора "роскосмоса" дмитрия рогозина нанести ядерный удар по Черногории Подоляк заявил, что странам, которые до сих пор "приютят" российский капитал, есть над чем задуматься.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, Офис президента Украины
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