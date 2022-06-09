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В Еврокомиссии обсудят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующей неделе

В Еврокомиссии обсудят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующей неделе

КИЕВ. 9 июня. УНН. Европейская комиссия на следующей неделе обсудит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС для подготовки позиции к саммиту Евросоюза в конце июня. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Коллегия еврокомиссаров получит приглашение провести дебаты по этому вопросу (предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС – ред.) в следующий понедельник. Она выйдет с мнением на совещании на этой неделе. Это произойдет не в среду, 15-го, а скорее 17-го. А все остальное еще предстоит утвердить», - сказал Мамер.

Детали

По его словам, также будут обсуждаться вопросы получения статуса кандидата Молдовой и Грузией.

По словам спикера, это «стандартная практика».

Дополнение

За статус кандидата в члены ЕС сейчас "идет заруба", Украина не воспримет суррогатные версии или альтернативы.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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